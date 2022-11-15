Именно потому, мы продолжим называть DMZ - аналогом Escape from Tarkov.





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Режим DMZ, или как принято говорить в сообществе Call of Duty - аналог Escape from Tarkov во вселенной Modern Warfare выйдет вместе с релизом Warzone 2 и первым сезоном в шутере 16 ноября, разработчики уже подробно описали режим, сообщили, что по началу он будет доступен в рамках бета-тестирования, и что в случае успеха его продолжат активно дорабатывать и развивать, добавляя новый контент.

Сегодня, по всей видимости прошла презентация режима для авторитетных контент-мейкеров и инсайдеров, где разработчики поделились одной важной мыслью. Стример LVNDMARK передал, что именно сказали создатели на презентации:

Как только мы попали на презентацию, создатели сразу сказали, что в сети все говорят "Infinity Ward пытается скопировать Escape from Tarkov". Разработчики заявили, что данные сообщения не имеют ничего общего с реальностью.

Создатели попросили впредь не называть DMZ - копией Escape from Tarkov, ибо они считают, что это не так. Режим идет своим путем, и идеи они ни у кого не брали (отчасти они правы, ведь в жанре "лутер-шутера", почти все игры похожи друг на друга, такова концепция).

Также стример дал ответ на негативные комментарии от фанатов, когда после показа, оказалось, что режим DMZ не имеет много общего с Escape from Tarkov - фанаты надеялись на реалистичный шутер в аркаде, а получилось все совсем иначе, как и должно быть по логике сего мира.

На самом деле, если бы режим был слишком похож на Tarkov, фанаты, скорее всего, тоже были бы недовольны, только уже тем, что разработчики обленились и просто копируют функционал и задумку у других студий. Фанаты такие фанаты, им очень сложно угодить.

Отмечу, что именно после показа режима, и порции критики от сообщества разработчики заявили, что выпустят режим в формате бета-версии. Скорее всего, разработчики испугались критики, и так сказать обезопасили себя, а еще подтвердили, что будут развивать режим и дальше, если он получит популярность в кругах любителей "лутер-шутеров".

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Рекомендую ознакомиться с некоторыми статьями, перед загрузкой первого сезона: