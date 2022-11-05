40 тысяч уже находятся в зоне проведения специальной военной операции

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Сегодня президент Российской Федерации побеседовал с волонтёрами на Красной Площади, в ходе разговора, Путин заявил, что призвано уже 318 тысяч граждан, более сорока тысяч человек уже отправлены в зону проведения СВО.

Отмечу, что по официальному плану правительства РФ призвать должны были лишь 300 тысяч человек, однако сумма уже превышена на 18 тысяч и это не предел. Президент заверил, что данные люди лишь добровольцы, которые сами захотели участвовать в боях. Количество таких людей не сокращается, а только растет с каждым днем.

Также Путин недавно подписал закон, который позволит уехать на войну людям с судимостью за тяжкие преступления, однако правила не распространяются на осужденных за терроризм, наемничество и педофилию. Также президент заверил, что правительство постарается поддерживать семьи мобилизованных всеми доступными средствами.

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Частичная мобилизация началась 21 сентября, и по официальным данным уже завершена, как минимум так заявил Шойгу. Всего было призвано 300 тысяч граждан не учитывая добровольцев.