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Завтра анонсируют The Sims 5
Electronic Arts анонсировала анонс крупной игры, он состоится завтра.
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Издатель Electronic Arts анонсировал анонс на завтрашний день, при чем проект довольно крупный, по словам самой компании. В твиттере разработчики написали:

"Вот чего вы можете ожидать завтра: БОЛЬШИЕ НОВОСТИ. Есть догадки? Вы не захотите пропустить это!" - EA.

Одним текстом пост не обошелся, присутствует также короткий ролик в цветах The Sims, и имеются похожие фигуры на тот самый зеленый ромб. В ролике разработчики пишут, есть ли у вас онлайн друг с которым вы бы хотели встретиться в реальности. Это намек на то, что игра будет иметь много возможностей в социальном плане.

Также напоминаю, что The Sims 4 перейдет на free-to-play модель распространения уже в октябре, далее заработок будет осуществляться через выпуск дополнений (в принципе таким методом монетизировался проект все годы его существования).

Если сложить все известия про The Sims 5, и обратить особое внимание на сегодняшний пост, то следующая игра серии по мнению разработчиков будет очень реалистичной, да настолько, что можно сравнить с нашим миром.

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Не исключаю возможность анонса совершенно иной игры, к примеру Need for Speed. Что симулятор жизни, что гоночная игра по словам инсайдеров будет анонсирована в текущем году, однако в этом случае все же решает цветовая схема ролика, а она отсылает именно к Sims.

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#electronic arts #the sims 5
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