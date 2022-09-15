Впрочем, совсем ничего нового, поиграть смогут почти все.

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До мероприятия Call of Duty Next остаётся совсем немного, уже сегодня пройдет трансляция, на которой покажут геймплей мультиплеера Modern Warfare 2, Warzone 2 и ее мобильную версию. Бета-тестирование стартует уже через несколько дней после трансляции, вначале для пользователей PlayStation, а потом доступ получат все остальные. В Steam бета стартует 22 сентября и продлится около пяти дней. Так как осталось совсем мало времени до старта беты, разработчики опубликовали системные требования, и они несколько удивляют.

Для того чтобы запустить проект на минимальной графике, необходимо иметь хотя бы GTX 960, I5-3570 и 8 ГБ оперативной памяти. Создатели рекомендуют завладеть видеокартой GTX 1060, процессором I7-4770K и 16 ГБ ОЗУ. Впрочем, довольно маленькие требования, выполнить которые, под силу каждому (ну почти).

В бета-версии игра требует всего 25 ГБ свободного места на диске. Отмечу, что уже на бета-тестировании можно протестировать революционную систему оружейника, покупатели Vault издания получат одно оружие, которое поддерживает систему оружейника.

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За участие в бете можно получить различные награды в виде оператора, скинов и кастомизации для аккаунта, чтобы забрать все награды, необходимо набрать 30 уровень за 4 дня.