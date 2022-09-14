Надежда на новое дополнение это хорошо, но нужно думать головой.

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Собрание акционеров раскрыло много информации по поводу будущего Cyberpunk 2077, в том числе появилась подробная информация про будущее крупное сюжетное дополнение. Однако одним дополнением сыт не будешь, игра находится в продаже уже несколько лет, и пора бы задуматься над добавлением проекта в подписку Game Pass, над этим и подумали разработчики вместе с акционерами.

Обсудив финансовые результаты Cyberpunk 2077 за текущий год, руководство польской компании пришло к окончательному решению в плане введения игры в подписки PS+ или Game Pass: этому не бывать. В ближайшем будущем, игра точно не войдет в каталог данных подписок. У польской компании также нет соглашений с Sony или Microsoft. Как только руководство надумает, что пора вводить проект в подписки, разработчики сразу сообщат об этом в своих социальных сетях.

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Надежда на новое дополнение и распродажи это хорошо, но некоторые решения компании вызывают опасения. Например, решение не выпускать сюжетное дополнение на старых консолях, возможность поиграть получают только покупатели Cyberpunk версии Xbox One и владельцы некстген консолей, ну и разумеется ПК - все это очевидно, скажется на продажах.