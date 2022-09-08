В список вошла Бразилия, США, Филипины.

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Сегодня разработчики мобильной версии Rainbow Six в своих социальных сетях опубликовали сообщение, что сообщество пропустило тизер в одном из прошлых роликов. Да, так и есть, спустя несколько минут пользователи нашли спрятанную информацию, которая по всей видимости раскрывает доступные регионы для следующего тестирования в сентябре.

Из фото ясно, что поучаствовать смогут игроки из Бразилии, США и Филиппин. Также сверху имеется флаг с зеленым, синим и желтым цветом, предположений, что это за страна, пока не появилось.

Отмечу, что пока неясно, можно ли будет скачать APK и войти в бету с помощью VPN. Вероятно, игра будет требовать аккаунт, который добавлен в список участников беты. Чтобы получить шанс поиграть в игру в сентябре, необходимо предварительно зарегистрироваться в Play Market, желательно использовать второй аккаунт, созданный под VPN Сша или другой страны из списка.

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Также разработчики опубликуют короткий ролик на канале GameSpot в 20:00 по московскому времени. В нем точно будет информация про новую карту, которая станет доступна в грядущем тестировании. Также создатели могут указать дату старта бета-тестирования. Владельцы Iphone могут регистрироваться через официальный сайт.