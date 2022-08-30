Развитие магазина идет совсем медленно.

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Чтобы завоевать сердца пользователей, и отобрать аудиторию западных приложений придется серьезно постараться, RuStore не стоит в стороне, и прилагает усилия для развития приложения. Сегодня команда разработчиков анонсировала новую функцию, которая позволит создателям игр и приложений монетизировать проект, а пользователям в один клик приобрести контент: будь это награды в игре, подписка, или премиум версия. Функция была реализована при сотрудничестве со "Сбером", а комиссия для разработчиков составит 15%.

Напомню, что в Google Play таковая комиссия составляет 30%, и в App Store сумма аналогична. Выходит, что российский аналог в каком-то смысле выгоден для создателей приложений, если, конечно, получится успешно разрекламировать магазин.

Для покупки контента в приложении или игре необходимо привязать банковскую карту к аккаунту, процесс очень похож на то, как вы делали это в магазине от Google. Российские разработчики смогут монетизировать проект, тогда как на западных площадках монетизация временно отключена.

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Максимальный срок обработки платежа составляет один рабочий день, но обычно оплата должна проходить в течение одной минуты. В дальнейшем пользователи получат новые методы оплаты, а разработчики больше инструментов для монетизации приложения. Чтобы активировать монетизацию, необходимо перейти в личные настройки и найти соответствующий ползунок (только для разработчиков).