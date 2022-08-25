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Морти вошел в ротацию MultiVersus
Вторая часть апдейта стала доступна для загрузки.
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Популярный бесплатный файтинг MultiVersus получил вторую часть апдейта первого сезона, в первую очередь эта часть вводит нового персонажа Морти в ротацию. Данный герой стал первым, который был добавлен с обновлением. На данный момент разработчики пообещали добавить еще несколько героев в течение первого сезона: Страйп, Черный Адам и Рик. Конечно, Морти самое главное изменение, однако имеется несколько важных изменений в балансе.

Патч 1.01 усиливает весь класс "убийц", это означает, что герои Финн, Арья и Харли были несколько усилены: их защита увеличена, и им легче вытерпеть сильный удар. Между тем Велма и Железный Гигант были немного понерфлены, что вполне логично, это наверное одни из самых популярных героев в игре на данный момент из-за проблем с балансом.

В следующем патче будут усилены Гарнет и Таз, подробности представят через несколько недель ближе к релизу патча 1.02. 

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Тем временем MultiVersus заняла первое место в топе по продажам игр в США по мнению NPD Group. Это стало возможным благодаря продаже пакета основателя (основная часть продаж пришлась именно на это расширение), ознакомиться с этим подробнее можно здесь. Также NPD отметила, что спрос на игры и игровые аксессуары снизился в этом году на 9%

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#warner bros. #warner bros #multiversus #морти
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