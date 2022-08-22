Пакет основателя творит чудеса.

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Мы вновь убеждаемся в том, что free-to-play система творит чудеса, и зачастую приносит больше денег, нежели фулл-прайс проекты. Файтинг MultiVerus доступен абсолютно бесплатно для любых игроков, однако в нем есть боевой пропуск, и среди прочего "пакет основателя". Основатель дает вам право разблокировать всех персонажей, оформление для профиля, и внутриигровую валюту. Такое вполне себе можно назвать полноценным расширением, ибо его стоимость стартует от 40$, и доходит вплоть до сотни. Именно благодаря такому паку, Warner bros. смогла войти в топ-1 в чарте по продажам на территории США по мнению аналитиков из группы NPD.

Таким образом, бесплатный проект сумел обогнать нашумевшую ролевую игру Elden Ring, и даже Lego Star Wars: The Skywalker Saga. На удивление, но шутер Call of Duty расположился на седьмой позиции, конечно, это изменится после выхода Modern Warfare 2 в октябре, а сейчас мы видим, насколько Vanguard провальная часть во франшизе, это кстати подтвердила сама Activision в недавнем финансовом отчете.

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Среди консолей по продажам игр лидирует PlayStation, вслед за ней следует Xbox, и только после, Nintendo Swtich. Аналитики из NPD отметили, что траты геймеров на игровое оборудование и контент снизились на 9%.