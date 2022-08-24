В стратегии, где мультиплеер довольно сложно поиграть, обязательно нужно сделать хороший ИИ.

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Один из самых сложных этапов в разработке любой игры, и не только стратегии, это создание хорошего искусственного интеллекта, который может противостоять реальным игрокам. Хочется чтобы это бросало вызов, но и в свою очередь это не портило все веселье от игры. Летом создатели поработали над ИИ в сфере экономики и дипломатии, однако студия совершенно забыла про военные действия, а в те времена (средневековье), к такому развитию событий приводил буквально каждый спор.

Чтобы игрокам было интересно играть, и такое чувство оставалось на протяжении большого промежутка времени, необходимо создать ИИ, который может бросить вызов, не будет сильнее вас в несколько раз, и разумеется не будет слабее.

В плане войны, разработчики переработали Монголию. Как мы знаем из ныне существующей истории, монголы были довольно опасными, особенно для славян, а вот в Crusader Kings 3 почему-то эта нация совсем не такая сильная, и спустя несколько сотен лет ты уже перестаешь ее бояться.

Сейчас ИИ не любит использовать пытки и тиранию для достижения целей в дипломатии, но со следующим апдейтом он наконец-то сможет применять пытки против других игроков. Конечно, методы зависят от типа личности.

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Развал одного королевства означает только одно — образование новой империи. Да, ИИ сможет собирать целую империю, в случае развала королевств. Боты будут стараться развивать экономику государства на уровне игрока, однако на развитие будет сильно влиять тип личности и характер правителя. Также ИИ научили правильно строить здания в своих регионах, чтобы получать с этого выгоду, а не наоборот. У ИИ есть три этапа экономического развития:

Ранее капитальное развитие: ИИ постарается максимально застраивать свою столицу для получения прибыли. ИИ фокусируется на постройке, а не на инвестициях и улучшении уже существующих зданий. Разработка домена: в этом случае ИИ начинает развивать графства в своем владении, строя там новые здания, и иногда инвестируя в уже существующие. Позднее экономическое развитие: ИИ будет осторожно и взвешенно развивать свое королевство, в частности на развитие сильно влияет архетип правителя. Одни будут независимыми, а другие захотят иметь парочку сильных союзников.