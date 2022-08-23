Однако забрать эксклюзивные игры за август не выйдет.

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Пожалуй одна из самых важных подписок для геймеров на PlayStation — PS Plus, станет бесплатной на несколько дней, чтобы дать пользователям шанс протестировать услугу. В конце августа опробовать подписку можно будет совершенно бесплатно.

С 27 по 28 августа для консолей PlayStation 4 и 5 активируются бесплатные выходные, за эти два дня можно воспользоваться почти всеми услугами PS Plus, кроме ежемесячных раздач.

По сути это предложение дает право бесплатно поиграть в онлайн-матчах, ибо в обычное время вход в онлайн блокируется, если отсутствует подписка. Как правило, такая акция проходит несколько раз в год, так что ничего удивительного в таком предложении от Sony нет.

Как я сказал выше, забрать бесплатную ежемесячную игру не выйдет. Вы также не сможете получить доступ к библиотеке игр из Premium и Extra версии подписки. Это предложение влияет только на доступ к мультиплееру, и ничего более.

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Да и если бы Sony разрешила загружать игры в течение двух дней, мало кто успел бы их опробовать. Поиграть в игры из подписки можно только если у вас активно членство PS Plus, по его окончании, доступ автоматически блокируется. Потому если вы не оплачиваете подписку каждый месяц, даже "бесплатные" игры, совершенно не являются таковыми.