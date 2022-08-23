Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
27-28 августа подписка PlayStation Plus будет доступна бесплатно
Однако забрать эксклюзивные игры за август не выйдет.
рекомендации
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

реклама

Пожалуй одна из самых важных подписок для геймеров на PlayStation — PS Plus, станет бесплатной на несколько дней, чтобы дать пользователям шанс протестировать услугу. В конце августа опробовать подписку можно будет совершенно бесплатно.

С 27 по 28 августа для консолей PlayStation 4 и 5 активируются бесплатные выходные, за эти два дня можно воспользоваться почти всеми услугами PS Plus, кроме ежемесячных раздач.

По сути это предложение дает право бесплатно поиграть в онлайн-матчах, ибо в обычное время вход в онлайн блокируется, если отсутствует подписка. Как правило, такая акция проходит несколько раз в год, так что ничего удивительного в таком предложении от Sony нет. 

Как я сказал выше, забрать бесплатную ежемесячную игру не выйдет. Вы также не сможете получить доступ к библиотеке игр из Premium и Extra версии подписки. Это предложение влияет только на доступ к мультиплееру, и ничего более.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
Рухнула цена i9 12900K на треть
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Да и если бы Sony разрешила загружать игры в течение двух дней, мало кто успел бы их опробовать. Поиграть в игры из подписки можно только если у вас активно членство PS Plus, по его окончании, доступ автоматически блокируется. Потому если вы не оплачиваете подписку каждый месяц, даже "бесплатные" игры, совершенно не являются таковыми.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sony #playstation plus #бесплатные выходные
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony планирует превратить Days Gone в фильм
The Verge: спустя 2 года в продаже появились PlayStation 5
Новая VR-гарнитура Sony PlayStation VR2 для PS5 выйдет в начале 2023 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
27
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
41
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
5
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Глава криптобиржи Binance раскритиковал своих коллег
7
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
4
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
14
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
9
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
353
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
1
Легендарному зонду Voyager-2 исполнилось 45 лет, он продолжает работу за пределами солнечной системы
2
Популярный торрент-трекер RuTracker больше суток находился под мощной DDoS-атакой
10

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
18
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
6
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
33

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
14:17
Сходил бы хоть козу свою навестил , или она с тобой в шалаше твоём с топовым ремонтом живёт ?)
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
flyval
14:17
"Мне тепло....... Мне хорошо..... Никто не ушёл....."
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
Kasyan
14:17
Карты Visa и Mastercard могут не работать на терминалах оплаты с устаревшим ПО
Шамиль Джанболатов
14:16
"Зело́ты (греч. Ζηλωτές зэлотэс — «ревнители, приверженцы», что является переводом слова ивр. ‏קנאים‏‎ канаим с тем же значением; в единственном числе греч. ζηλωτής, ивр. ‏קנאי‏‎ канай) — социально-по...
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
pksm
14:16
Иди проспись
Карты Visa и Mastercard могут не работать на терминалах оплаты с устаревшим ПО
protvino
14:16
Таки кинули ноте 9про... ну и не очень то и хотелось, но отношение к производителю теперь резко отрицательное. Следующий телефон будет не из семейства сяоми 100%
Финальный список из 86 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 на Android 12 к концу 2022г
Stupid Miner
14:15
Иван Беларуси
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
Bloodrender
14:14
У тебя уже вся коллекция срузенов на шее?
Инженерный образец AMD Ryzen 5 7600X можно купить в Китае
Шамиль Джанболатов
14:14
В России, конечно, не воруют миллиардами? А тех, кто это расследует не убивают и не сажают?
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
flyval
14:11
Особенно впечатлил сельскохозяйственный дрон, выданный нашими дебилами за Звезду Смерти!
В России предлагают принудительно лицензировать книги, фильмы и ПО из Европы и США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем