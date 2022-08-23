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Совсем скоро франшиза Mortal Kombat станет взрослой, в ноябре серии исполнится 30 лет с момента выхода на игровых автоматах. Как ни странно, сообщество ожидало великого празднования, и в том числе переиздание классического файтинга на ПК, однако сегодняшняя утечка, вероятно, разочарует всех фанатов. Как оказалось, NetherRealm Studios собирается выпустить лишь один набор, да и тот, особо не выделяется в списке остальных наборов с играми и фильмами.
Набор заметили на Amazon, он содержит фильм Mortal Kombat 2021 года и Ultimate версию последней части на ПК. Ожидается, что набор годовщины будет доступен для покупки в конце сентября, 26 числа. Также известно, что набор будет включать в себя стальную книгу, где представлены арты из нового фильма.
Как вы понимаете, этот набор довольно неплох за свои деньги, и в нем нет ничего плохого, однако на 30-летие можно было придумать что-то по оригинальнее. Сообщество давно просит выпустить обновленную версию первых частей файтинга, и это было бы неплохим решением со стороны разработчиков. Похоже, что Warner bros. не собирается исполнять желания игроков в ближайшее время, но не исключено, что когда-то мы увидим переиздания легенд того времени.