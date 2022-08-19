Проект приближается к запланированному релизу.

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Разрушительное дерби Wreckfest для мобильных устройств было анонсировано всего пять дней назад на мероприятии THQ Nordic showcase, несмотря на то, что такого анонса никто не ожидал, работа над проектом велась довольно давно. Об этом свидетельствует открытая сегодня предварительная регистрация в магазине Google Play и Samsung Store. Студия пообещала выпустить игру этой осенью, над проектом работает оригинальная студия Bugbear Entertainment вместе с мобильными разработчиками из HandyGames под крылом издательства THQ Nordic. По всей видимости Wreckfest Mobile является портом версии Nintendo Switch, потому графическая составляющая неплохо так удивила фанатов.

Игра вполне неплохо оптимизирована, мобильные устройства разработчиков справляются сразу с 24 автомобилями на трассе одновременно. При этом не забываем, буквально каждую секунду один из автомобилей что-то да отобьёт, то дверь, то бампер. В дерби вообще каждую секунду кто-то взрывается.

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Несмотря на все это, мобильные устройства смогли справиться с такой нагрузкой. Вдобавок, разработчики подтвердили поддержку геймпадов через Bluetooth, и полнофункциональный онлайн-режим. Похоже мобильная версия будет часто получать новый контент, не исключено, что с помощью боевого пропуска и сезонов.