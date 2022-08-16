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Марсианское приключение Deliver Us Mars перенесли на 2023 год
Разработчики желают выпустить проект в наилучшем виде.
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В июне марсианское приключение Deliver Us Mars получило дату релиза 27 сентября, однако разработчики приняли решение перенести проект на следующий год. Теперь приключение выйдет в начале февраля, 2 числа.

По словам создателей, команда желает довести проект до наилучшего состояния, которое только можно себе представить, ибо этот проект слишком важен для студии. Именно потому создатели взяли около четырех месяцев на доработку. Но без новостей сообщество не оставят — 24 августа на шоу Future Games Show студия расскажет больше про будущий проект, и опубликует свежий геймплейный трейлер.

Deliver us Mars это приключение в жанре научной фантастики. Вы отправитесь вслед за группировкой Outward в поисках угнанных ковчегов колонизаторов, решайте судьбу красной планеты, и исполните мечту Илона Маска. В случае провала операции, человечеству настанет конец, на вас лежит ответственная роль спасителя. Во время прохождения вы испытаете полет на ракете, будете выживать на Марсе, и раскроете секреты группировки Outward.

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На предварительный заказ распространяется скидка в размере 10%, а на Universe Bundle все 12%. На релизе проект будет переведен на русский язык, в том числе присутствует профессиональная озвучка.

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#марс #марс curiosity #deliver us mars
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