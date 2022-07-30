А почему бы собственно не воспользоваться популярностью Stray?

реклама

Хорошо известная компания Annapurna Interactive взялась за издание новой игры в стиле survival-horror The Lost Wild. Разработчиком проекта выступает студия Great Ape Games, и это первая игра студии.

The Lost Wild это приключенческий survival-horror с огромными динозаврами. По словам студии, команда постарается максимально передать атмосферу этих могущественных зверей в своем проекте. Вам предстоит заняться изучением доисторического мира, и не попадаться в лапы свирепых хищников, оружия то у вас как такового не имеется.

Чтобы повысить свой шанс на выживание можно разыскивать утерянные другими людьми предметы в зарослях, но учти, что за ними может скрываться огромная опасность. Нужно стараться как можно меньше шуметь, иначе вы будете привлекать на себя слишком много внимания. По всей видимости механика стелса будет хорошо проработана, даже лучше, чем в Splinter Cell.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Уже сейчас заявлена поддержка российской локализации. Проект выйдет в 2024 году в Steam. Информации про мультиплеер либо кооператив не имеется, как собственно и про поддержку модификаций. На данный момент точно известно, что тайтл получит крупную сюжетную историю и достижения.