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Хорошо известная компания Annapurna Interactive взялась за издание новой игры в стиле survival-horror The Lost Wild. Разработчиком проекта выступает студия Great Ape Games, и это первая игра студии.
The Lost Wild это приключенческий survival-horror с огромными динозаврами. По словам студии, команда постарается максимально передать атмосферу этих могущественных зверей в своем проекте. Вам предстоит заняться изучением доисторического мира, и не попадаться в лапы свирепых хищников, оружия то у вас как такового не имеется.
Чтобы повысить свой шанс на выживание можно разыскивать утерянные другими людьми предметы в зарослях, но учти, что за ними может скрываться огромная опасность. Нужно стараться как можно меньше шуметь, иначе вы будете привлекать на себя слишком много внимания. По всей видимости механика стелса будет хорошо проработана, даже лучше, чем в Splinter Cell.
Уже сейчас заявлена поддержка российской локализации. Проект выйдет в 2024 году в Steam. Информации про мультиплеер либо кооператив не имеется, как собственно и про поддержку модификаций. На данный момент точно известно, что тайтл получит крупную сюжетную историю и достижения.