Однако создатели могут вносить изменения в любое время.

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Сегодня создатели MMORPG Lost Ark от издателя Amazon Games опубликовали план развития проекта на три следующих месяца. К изучению предоставляется изображение с подробным описанием событий с августа по октябрь текущего года.

План не является окончательным решением студии, и она может несколько поменять его в течение этих трех месяцев. Данная карта может дополняться новым контентом, так и претерпевать уменьшение нововведений. Разработчики пообещали рассказывать обо всех актуальных изменениях, а ближе к релизу запланированного апдейта выпускать патч-ноут.

А теперь к объявлению: в Августе вас ждет продолжение фестиваля Махараки, выполняя введенные с этим апдейтом задания вы ознакомитесь с далеким тропическим островом. Испытания на нем проходят почти каждый час, за выполнение которых можно получить полезные предметы, предметы для поместья и уникальные стильные очки.

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В Сентябре можно будет изучать сюжетную историю "Эльгасии" и пройти рейд на Владыку Ку-Сатота. Октябрь поделиться с вами башней Рока, подземельем и контентным обновлением. Кстати, вчера для игры вышел хотфикс, который исправил множество проблем связанных с недавним патчем.