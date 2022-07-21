реклама
Датамайнеры копают все дальше, и дальше. В этот раз специалисты обнаружили присутствие некого "Ржавого камуфляжа" в Call of Duty: Modern Warfare 2. Об этом камуфляже упоминал инсайдер "RalphsValve" в ноябре 2021 года. Еще тогда он утверждал, о появлении его в следующей части шутера. По всей видимости инсайдер оказался полностью прав.
По данным датамайнеров, камуфляж окажется с прогрессией: чем больше игр будет сыграно с этим камуфляжем на определенном оружии, тем больше оно будет изнашиваться. Как это сделают в самом шутере не совсем ясно, однако задумка уже имеется. Зачем тратить силы на получение всякого золота или бриллиантов, если есть куда более красивая ржавчина.
Очевидно, что камуфляж будет открываться по мере выполнения специальных задач, а не за реальные деньги, но и это не исключено.
Тем временем, все те же датамайнеры обнаружили присутствие ночного режима в будущем шутере, как это было в прошлой Modern Warfare. Похоже на то, что в королевской битве Warzone 2 также будет введена аналогичная система с ночью на карте. Ввести такой режим не представляет особой сложности, это показала мобильная версия Call of Duty, где создали несколько ночных карт специально под временное мероприятие.