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Следующий патч с контентом для Battlefield 2042 запланирован на август
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Команда разработчиков из студии DICE начала работать в интересах игроков, и публиковать будущие изменения в шутере Battlefield 2042. Так, разработчики показали одно из главных изменений следующего обновления, которое увидит свет аж в августе текущего года. На данный момент создатели собираются значительно изменить вид существующих в игре оперативников, фотографию их изменённого вида уже опубликовали.

Если честно, дизайн некоторых оперативников стал только хуже, предлагаю взглянуть на российского оперативника:

Ну собственно больших отличий от нынешнего вида и нет, просто улучшится детализация, и то, ее смогут увидеть только владельцы мощных компьютеров, которые смогут это обработать в 60 FPS. Дополнительно разработчики собираются переработать карту "Калейдоскоп". По словам команды, изменения окажутся довольно масштабными, но их расскажут позже, ближе к релизу патча. Ещё обещают исправление множества проблем, в том числе с оружием, и добавить новой кастомизации профиля игрока, видимо тоже за реальные деньги.

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Похоже, что разработчики совсем потеряли интерес работы над новым контентом для Battlefield 2042, оставили небольшую команду для маленьких патчей и полностью сфокусировали внимание на следующей части шутера. Такое мнение складывается из незначительных изменений, известных на данный момент.

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#battlefield 2042
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