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Через неделю, в четверг 14 июля выйдет контентное обновление с новым режимом "Team Deathmatch", и кучей новой косметики для Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Командный Deathmatch - бои 8 против 8 игроков на пяти различных локациях. Та команда, которая первой достигнет пятидесяти убийств, побеждает в раунде. По словам создателей, новый режим станет отличным местом для тренировки своих навыков стрельбы, а еще даст отдохнуть от приевшегося Battle Royale.
Новый апдейт добавит сезонный боевой пропуск с сотней уровней, и кучей косметики. Также, разработчики собираются улучшить производительность игры. Игроки заметят это в виде повышения FPS, и похоже более четкой картинкой на мониторе.
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt, это Battle Royale вышедший 27 апреля текущего года. Проект получил сдержанные отзывы, всего 69,95 процента положительных оценок из 40 тысяч обзоров. К сожалению, высокий онлайн держался всего несколько недель после выпуска тайтла, сейчас количество игроков за 24 часа составляет 1495 игроков. Обычно, такое число держится весь день, однако падает меньше тысячи ближе к ночи. Один из плюсов — игра полностью бесплатна, и имеет полную локализацию на русском языке.