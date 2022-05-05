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Приложение Xbox под мобильные устройства получила новую функцию для социальных сетей

Истории и тегирование качества обслуживания.
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Обновление вводит в приложение возможность делиться скриншотами из игр, записанными во время игры роликами, достижениями и другими яркими моментами в историях. Отреагировать на историю своего друга или случайного пользователя можно оставив реакцию, либо комментарий. Функцию историй можно обнаружить на главном экране. Для того чтобы выложить свой скриншот, либо ролик, необходимо перейти на канал и нажав на знак "плюс" возле тега игрока, вам покажут список, что можно выложить как историю. В конце вам предложат написать подпись под роликом.

Отличие функции Xbox, от историй к примеру Snapchat - во втором варианте они доступны один день, а вот у варианта Microsoft - 3 дня. В таком случае, шанс, что вашу публикацию могут увидеть другие игроки увеличивается, если конечно они успеют наиграться.

В новом весеннем апдейте приложения добавили новую функцию для консолей Xbox. Сама компания назвала это тегированием качества обслуживания. По-народному, это способ приоритизации "чувствительного к задержке исходящего сетевого трафика". По словам Microsoft, данное нововведение поможет игрокам не потерять игровой прогресс, даже если у вас возникли серьезные проблемы с сетью, или подключением к серверам компании. Больше информации предоставлено не было.

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