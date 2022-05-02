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В тестировании Skull & Bones будет сильно ограничено исследование мира и мало PvP
Об этом заявил инсайдер Том Хендерсон.
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Ubisoft показала игрокам ожидавшим Skull & Bones короткий видеоролик несколько дней назад, а теперь же свою лепту решил внести известный инсайдер, особенно после провала Batltlefield 2042 Том Хендерсон. По словам инсайдера, в тестовой версии игры будет сильно ограничено исследование островов, а сама игра будет очень сильно сосредоточена на морских боях. В последней сборке предоставленной для тестировщиков не было добавлено никаких PvP-задач и других квестов, а острова можно было исследовать только в ограниченном масштабе, к примеру пойти продать товар торговцу, остальные действия скорее всего вы будете проводить прямо с палубы вашего корабля, а сама система будет больше походить на автоматическую, нежели на проработанное игру, вам необходимо будет лишь нажимать специальные клавиши, на этом все.

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Конечно Том Хендерсон известный инсайдер, однако верить слухам да еще и проектов от компании Ubisoft - опасно, ведь даже тестировщикам предоставляют версию с очень урезанным геймплеем. На релизе в тайтле игроков могут ожидать больше задач PvP, а изучение самих островов не будет ограниченно одной лишь торговлей с одним торговцем на острове. Зачастую тестовые версии проектов от Ubisoft вовсе не показывают истинный геймплей игры.

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#ubisoft #skull &amp; bones #том хендерсон
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