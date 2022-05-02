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Ubisoft показала игрокам ожидавшим Skull & Bones короткий видеоролик несколько дней назад, а теперь же свою лепту решил внести известный инсайдер, особенно после провала Batltlefield 2042 Том Хендерсон. По словам инсайдера, в тестовой версии игры будет сильно ограничено исследование островов, а сама игра будет очень сильно сосредоточена на морских боях. В последней сборке предоставленной для тестировщиков не было добавлено никаких PvP-задач и других квестов, а острова можно было исследовать только в ограниченном масштабе, к примеру пойти продать товар торговцу, остальные действия скорее всего вы будете проводить прямо с палубы вашего корабля, а сама система будет больше походить на автоматическую, нежели на проработанное игру, вам необходимо будет лишь нажимать специальные клавиши, на этом все.
Конечно Том Хендерсон известный инсайдер, однако верить слухам да еще и проектов от компании Ubisoft - опасно, ведь даже тестировщикам предоставляют версию с очень урезанным геймплеем. На релизе в тайтле игроков могут ожидать больше задач PvP, а изучение самих островов не будет ограниченно одной лишь торговлей с одним торговцем на острове. Зачастую тестовые версии проектов от Ubisoft вовсе не показывают истинный геймплей игры.