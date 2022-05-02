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Nintendo предрекает падение продаж Switch на 10% из-за сбоев поставок
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Проблема дефицита полупроводников и сбой поставок, коронавирус в Поднебесной, санкции и другие глобальные проблемы приносят много потерь компаниям, например та же Apple ожидает потери $8 миллиардов в третьем квартале текущего года. Nintendo тоже попадает под проблему с поставками полупроводников, из-за чего продажи Switch падают и сама компания это прекрасно понимает.

Если отчет от Nikkei настоящая правда, то компания Nintendo ждет падение продаж Switch около 10% за 2022 год, а общие продажи должны составить примерно 20 миллионов устройств за период. Для сравнения, в 2021 году это было 23 миллиона устройств, а в свою очередь прошлый год был ещё меньше, нежели 2020 - 28 миллионов поставок.

Если ознакомиться с отчетом компании, то ясно, что из-за мирового дефицита полупроводников, а также глобальных сбоев в поставках оборудования привело к проблемам с производством консолей Switch, и Nintendo просто не смогла сделать необходимое количество устройств, сколько планировалось сделать. Из-за этого падение продаж компании просто неизбежно.

Также в этом году компания заявила, что домашняя консоль Switch была продана в общем количестве 103 миллиона единиц по всему миру. На данный момент это самая продаваемая домашняя консоль компании, а по продажам игровой приставки она уступает только легендарной Nintendo DS.

Если верить словам президента Nintendo, то их домашняя консоль находится только в середине своего пути, так что компания желает продать ещё около половины таких консолей в общем. Динамика продаж может падать из-за поставок и глобальных проблем по типу коронавируса, однако, это не должно повлиять на итоговое количество проданных консолей, но точно продлит жизнь на несколько лет.

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Проблема поставок актуальна и для мобильных устройств, где только Apple умеренно держит прирост продаж, ознакомиться с новостью можно тут.

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#apple #nintendo #switch #поставки
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