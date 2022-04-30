Второй и третий квартал для рынка смартфонов может стать трудным.

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Сегодня аналитики из компании Canalys рассказали общественности как обстоят дела на рынке смартфонов, а обстоит все так: За первый квартал текущего года, поставки составили 311,2 миллиона гаджетов, что на 11% меньше, нежели в прошлом году (в том же периоде, разумеется).

Лидером по сохранению поставок стала корейская компания Samsung, в большинстве своем лидерство помогли занять новые версии устройств за 2022 год. Компании удалось поставить 73,7 миллиона устройств, а это всего на 4% меньше, нежели в прошлом году. У компании Apple дела лучше, чем у прямого конкурента, с помощью Iphone 13 и новому SE гигант смог показать людям прирост поставок на 8%, хотя общая сумма меньше корейцев - 56,5 миллиона устройств.

Хуже всех дела обстоят у китайских брендов, вот цифры из топа:

Xiaomi - традиционно китайский лидер в сфере мобильных устройств смог поставить 39,2 миллиона.

OPPO удалось реализовать 29 миллионов устройств.

Vivo замыкает эту пятерку лидеров с реализацией в 25,1 миллиона.

Отмечу, что падение поставок у китайских бизнесменов составило от 20% до 30% по отношению к поставкам прошлого года. Кстати, в сумму 29 миллиона устройств поставленных OPPO входит и линейка бренда OnePlus. Вообще, аналитики считают, что китайский рынок гаджетов послужил почти главной причиной спада поставок в мире, если бы не китайцы, этих 11% не было. Выделилась среди китайских брендов только Honor, и только после 18 месяцев независимости от Huawei, заняв первое место в китайском топе. Падение поставок обусловлено сезонной слабостью рынка, нежеланием приобретать устройства пользователями, а также строгий карантин в крупных городах Поднебесной, что в обязательном порядке приводит к падению поставок на рынок, однако, такое влияние продлится не долго, надеюсь. По словам аналитиков, второй квартал в Поднебесной может пройти не лучшим образом из-за проблем с логистикой и производства некоторых отдельных компонентов, однако, к третьему кварталу это должно пройти. Цена на устройства по идее не должна повышаться.

У Северной Америки дела идут лучше, нежели в Азии, они смогли показать миру прирост поставок устройств в этом злобном квартале, который так и норовит принести проблем компаниям. Как я говорил выше, основой послужила американская Apple с ее Iphone, А также успех Samsung S22. Другим компаниям повезло меньше, однако они активно исправляют такое положение дел.

Эти 3-6 месяцев для поставщиков будут довольно сложными, им приходится мириться и адаптироваться к нескольким проблемам в мире, а именно: Инфляция, проблемы с Covid-19, проблемы с логистикой и конечно "спецоперация" России. Третья проблема скоро отпадет, надеемся, что остальные три тоже прекратятся в скором времени.

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