Вечно у корпораций проблемы: то дефицит, то коронавирус, а вот теперь поставки.

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Эксперт и просто финансовый директор компании Apple заявил, что за третий квартал текущего года они ожидают некоторые потери, которые в сумме составляют от $4 миллиардов до $8 миллиардов. Директор считает, что потери компании за третий квартал будут значительно выше, нежели за второй. В этом виноваты сбои поставок.

Нарушение поставок напрямую связано с событиями коронавируса в Китае. Так, тайваньская Foxconn, которая является чуть ли не главным поставщиком для компании Apple, должна была принудительно приостановить производство в городе Шэньчжэнь из-за "волны" жестокого COVID-19. В городе были введены ограничения в виде остановки общественного транспорта, да и выходить на улицу просто погулять не рекомендуют. В некоторых местах карантин настолько жесткий, что люди выбираются из дома придумывая самые разные методы, что не всегда приводит к хорошим и удачным последствиям. Уже через неделю, после введенных ограничений местными властями, Foxconn смогли продолжить работу, однако, это несомненно сказалось на поставках.

В апреле в Поднебесной начался карантин, и какое совпадение - заводы Foxconn располагаются именно в таких местах. Похоже сам коронавирус недоволен властью корпораций в мире и решил испортить поставки.

В восточном Китае тоже есть проблемы, ведь там находятся целых два поставщика Apple - Quanta Computer Inc. и Pegatron Corporation, им пришлось остановить свою работу из-за ситуации в стране.

Большинство поставщиков Apple производящие платы, дисплеи, батареи и многое другое располагаются на территории Поднебесной, и именно в тех местах, где сейчас объявлен карантин. Общая сумма поставщиков на территории Поднебесной доходит до 200. Множество из них было приостановлено, что и наносит удар по прибыли компании.

В компании заявили, что проблема коронавируса в Китае негативно влияет на спрос продукции Apple, китайцам сейчас просто нет дела до покупки новых устройств. Также негативно влияют события в Украине. Только бы дефицит не прибавился, это будет мощное комбо.

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За первый квартал у Apple все хорошо, это одна из единственных компаний, которая смогла выйти в плюс и вырасти на 14%. Та же корейская Samsung потеряла 4%. В китае дела обстоят просто ужасно, по стране потери составили от 20% до 30%, а по миру - 11%. Все благодаря китайским друзьям. Больше написано здесь.