Если информация подтвердится, то это станет прорывом в технической составляющей часов.

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Сегодня появились технические данные будущего продукта от Google - Pixel Watch, и похоже гигант желает перевести его в сегмент флагманских устройств с огромной ценой, чтобы составить конкуренцию двум титанам: Galaxy Watch от корейской компании Samsung и американской Apple Watch.

Как стало известно, новый продукт корпорации сможет поддерживать сотовую связь. Аккумулятор лучше всех - 300 мАч, что подходит под данный размер часов. Напомню, в обзорах было сравнение между Apple Watch Series 7 41 мм и Galaxy Watch 4 Classic 42 мм, и с огромным отрывом побеждал именно продукт от Apple, после разрядки корейского флагмана у Apple оставалось еще 52%. Батарея у Apple не намного то и больше, 284 мАч, против 247 у корейцев. Как видите, в плане аккумулятора Google делают прорыв, главное, чтобы он себя оправдал и действительно мог составить конкуренцию обеим вышеперечисленным продуктам. Единственное, что осталось в тайне - скорость зарядки грядущего флагмана. Если корпорация пожелает использовать форму Qi, то скорость зарядки устройства будет примерно как у двух продуктов выше, может немного дольше из-за увеличенной емкости батареи, но не критично.

Важно узнать фактическое время работы устройства, а также его процессор, но на данный момент времени такой информации обнаружить не удалось. Очевидно, что часы не смогут работать неделями с малой емкостью батареи, как это например делает Pebble Time. Пока неясно какой чип будет использовать корпорация, раз это флагман скорее всего им станет Qualcomm Snapdragon Wear 4100 или 4100 Plus, а может они установят в продукт не анонсированный чип от компании, или вовсе свою разработку Tensor.

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Отмечу, что корпорация может показать будущий продукт на своей конференции, она начнется 11 мая. Напомню, что недавно был случай, когда один из сотрудников забыл модель часов в ресторане, и даже несмотря на невозможность запустить устройство, общественность смогла узнать дизайн и размеры нового устройства. Инсайдеры предполагали, что рамок у дисплея не будет, однако, вышло совершенно иначе - они огромны. Новость можно найти по этой ссылке.