За то зарядное устройство работник не забыл.

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Некоторые работники Google видимо настолько устают на работе, что забывают забирать с собой прототипы умных часов Google Pixel Watch, и сделали они это в самом неожиданном месте - в ресторане. Счастливчик нашедший их может гордиться собой, а также поделиться фотографиями со всем миром.



Неудивительно, что самым первым часы обнаружил бармен работающий в заведении, после нескольких недель ожидания, что, "внимательный и ответственный" работник вернется за ними, бармен решил передать часы своему другу, который по его словам разбирается в технике, а ремешок забыл, потому прислал только фотографии отдельно.

По фотографиям видно, что новые часы от техногиганта имеют круглый циферблат с диаметром где-то в 1,5 дюйма, а рамки минимальны. Из истории можно понять, что ремешок крепится к часам отдельно и его можно снять когда он не нужен. К сожалению зарядку к часам "ответственный" работник не забыл, и протестировать их функционал не получится.

При попытке включения часов отображался только логотип Google на белом фоне, а далее бесконечное ожидание неизвестности. Как всегда, можем только предполагать.

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Мне кажется, или работник Google специально оставил часы, преждевременно избавив возможности просмотреть пользовательский интерфейс, и также из-за этого забрал зарядное устройство, но эта версия сомнительна.