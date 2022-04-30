У Intel сразу три проблемы - коронавирус, падение спроса на ПК и Украина.

реклама

Вчера компания Intel показала общественности отчет прибыли за первый квартал 2022 года, где видно не самые лучшие результаты. Выручка американской компании потерпела падение на 7% и составила $18,4 миллиарда, однако, чистая прибыль смогла вырасти на более чем 100% - 141%, это $8,1 миллиарда. Некоторые аналитики ожидали, что Intel потерпят более высокое падение, однако этого не произошло, но может произойти с апреля по июль 2022.

Сама американская Intel ожидает прибыль в размере $0,7 на одну акцию, а мнение экспертов из Refintiv несколько иное - они ожидают прибыль $0,83 на акцию. Компания ставит цель на выручку $18 млрд, а вот аналитик ожидают на 400 миллионов долларов больше. По словам американской компании, их ожидаемая прибыль и выручка понижена из-за проблем с коронавирусом в Китае, сокращением продаж персональных компьютеров, а также ситуация в Украине.

Так как проблема ковида отходит от мирового общества, спрос на компьютеры начал падать, например за три месяца текущего года поставки ПК уменьшились на 6,8%, тогда как во времена пандемии (2020-2021) он быстро рос. Сотрудники Intel подтверждают слова аналитиков про уменьшение спроса на персональные компьютеры, хотя корпоративный спрос остается на том же уровне, как и был ранее.

Также Intel затронули выручку с чипов для ПК, в текущем квартале она сократилась на 13% и в общем составила $9,3 миллиарда. Как сообщает ген.директор американской компании, проблема с поставками и дефицитом полупроводников продлится до 2024 года. Не исключено, что компания будет повышать цены на свои продукты для борьбы с инфляцией.

Кстати, как только Intel опубликовали не "Радужный" отчет, цена их акций упала на 4%. Падение акций затронуло такие компании как: Qualcomm, Nvidia и AMD.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 3060 Gigabyte задешево в Регарде

Упадет у меня, упадет и у вас (с)