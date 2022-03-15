Она является крупнейшей в истории страны.

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День назад, в понедельник некоторые государственные сайты Израиля были отключены. В тот же день управление кибербезопасности подтвердило кибератаку на сайты. На данный момент времени все восстановлено. Атака прошла на такие сайты:

Министерство внутренних дел

Министерство здоровья

Министерство юстиции

Министерство труда

Канцелярия премьер-министра

Управление кибербезопасности вместе с минобороной Израиля объявили чрезвычайное положение, для изучения масштабов этой атаки и ее последствий. Вместе с этим началась проверка других государственных сайтов и критической инфраструктуры.

Министерство обороны Израиля подтверждает факт кибератаки на сайты, а также заявляет, что эта атака является самой крупной за всю историю страны. Изданию Haaretz сообщили, что за атакой стоит государство, либо крупная организация, однако, на данный момент неизвестно кто это сделал. В будущем министерство может добиться успехов и узнать, кто совершил масштабную атаку.

Национальное управление кибербезопасности Израиля: За последние несколько часов было обнаружено атаку против провайдера связи. Результатом является отказ доступа на некоторые сайты, в том числе государственные. Сейчас сайты работают стабильно.





















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