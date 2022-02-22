Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Intel поговорила о своём чипе Bonanza Mine и его способностях в майнинге
По идее майнить станет в несколько раз выгоднее.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

реклама

Какое-то время назад было заявление, что Intel создает новый ASIC чип специально под майнинг биткоина, его название - Bonanza Mine. Сейчас, по прошествию события ISSCC 2022 мы узнали много информации о новом майнерском чипе, ведь компания поспешила рассказать как можно больше интересных подробностей о своем продукте.

Пока что имеются сведения о чипе BMZ1, однако, Intel уже сделали версию BMZ2, скорее всего в ближайшем будущем они поделятся сведениями и о нем. 

Сам чип BMZ1 разрабатывается в компактном маленьком корпусе FCLGA, кристалл будет открыт и имеет размеры 7х7,5мм. Пойдем далее - размеры чипа составляют 4,14х3,42 мм, а вот площадь кристалла 14,16 мм^2. Такие размеры являются очень компактными. Такой размер позволяет компании выпускать больше хорошей продукции, при этом используя максимальное количество пластин. С одной такой кремниевой пластины сумели получить до четырех тысяч чипов. По информации от Intel, будет использован 7-нм чип, однако, нам пока неизвестно какой именно.

У всех чипов есть 258 майнинг движков, они забирают почти всю площадь кристалла, а именно 90 процентов. Вот еще несколько занимательных характеристик:

  • Среднее значение энергопотребления - 7,5 Вт.
  • Среднее значение хешрейта - 137 ГХ/c.
  • Рабочая частота от 1,35 ГГц до 1,6.
  • Температура заявлена 75 градусов цельсия.

В одном майнере имеется целых 300 чипов, что дает покупателю мощность в виде 40 ТХ/с, а среднее энергопотребление составляет 3600 Вт. Конечно это не наилучшее решение на рынке, ведь тот же Bitmain S19j XP дает мощность 140 ТХ/с, когда потребляет всего 3010 вт. 

Необходимо не забывать, что характеристики описанные здесь про Bonanza Mine актуальны лишь для первой версии, а я напомню еще раз, что уже имеется вторая версия.



анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>


#intel #майнинг #bonanza mine
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Intel i9-12900 (non-K) со встроенной графикой UHD 770 уже замечены в зарубежных магазинах
Ryzen 9 6900HS и Radeon 680M немного уступили настольной системе с GeForce GTX 1060 в Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
111
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
49
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
101
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
23
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
8
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
36
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
47
Во всех частях Half Life 2 появился новый интерфейс
8
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
10
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
38
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
3
Intel планирует продать 4 миллиона графических процессоров ARC по средней цене 75 долларов
16
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
Разработчик Dogecoin рассказал о том, как можно поднять цену криптовалюты до 1 доллара
2
Встроенная графика в новых процессорах Ryzen 6000 значительно опережает GTX 1650 в неравных условиях
18
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
32
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
27

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
12
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
56
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
129
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
13
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
4

Сейчас обсуждают

Jack NotFound
03:10
Ну только тут ОЕМ-лицензии, перепродажа которых запрещена и во всём ЕС, кроме Германии. Но мы и не Германия
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
Jack NotFound
03:08
Лицензия - это не ключ, а законное право использования винды. Так-то можно и активатором её крякнуть, тоже будет работать. А по легальности - абсолютно одинаково, что эти ключи. что активатор.
Лицензионная Windows 10 на последней распродаже февраля 2022 года стоит всего 5.77 доллара
Henry Dill
03:07
А че не заголовок «вся Россия перешла на 1050». 30 карт куплено мм понятно
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
ToyamaTokanawa
03:04
Еще финансовый отчет Сситилинка и налоговую декларацию, сколько накрутили на майнерах.
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
ToyamaTokanawa
03:01
тесты на себе пусть делает, на пару с проглотом
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
ffe
02:53
Из-за Стены Плача, что ли?
NASA: Команда "Джеймса Уэбба" завершила первый этап выравнивания зеркал телескопа
Андрей Черёмуха
02:45
Я не против оверклокерс, но заглот мне уже надоел. Можно как то скрыть отдельно его новости в Гугл фид?
Распродажа 2000 единиц GeForce RTX 3050 по 27 000 рублей провалилась, а видеокарты уже на Авито
Дмитрий Истомин
02:42
Зачем слот? Прямо на матплате расположить пару чипов GDDR возле APU, как это сделано в консолях. Больше 4-х гигов такой интеграшке и не потребуется, всё менее критичное к ПСП можно возложить и на DDR.
Ryzen 9 6900HS и Radeon 680M немного уступили настольной системе с GeForce GTX 1060 в Cyberpunk 2077
Жорiн з Азову
02:23
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
Я - Константин
02:14
У меня есть дела важнее, чем более отлавливать 3доров
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем