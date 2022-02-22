По идее майнить станет в несколько раз выгоднее.

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Какое-то время назад было заявление, что Intel создает новый ASIC чип специально под майнинг биткоина, его название - Bonanza Mine. Сейчас, по прошествию события ISSCC 2022 мы узнали много информации о новом майнерском чипе, ведь компания поспешила рассказать как можно больше интересных подробностей о своем продукте.

Пока что имеются сведения о чипе BMZ1, однако, Intel уже сделали версию BMZ2, скорее всего в ближайшем будущем они поделятся сведениями и о нем.

Сам чип BMZ1 разрабатывается в компактном маленьком корпусе FCLGA, кристалл будет открыт и имеет размеры 7х7,5мм. Пойдем далее - размеры чипа составляют 4,14х3,42 мм, а вот площадь кристалла 14,16 мм^2. Такие размеры являются очень компактными. Такой размер позволяет компании выпускать больше хорошей продукции, при этом используя максимальное количество пластин. С одной такой кремниевой пластины сумели получить до четырех тысяч чипов. По информации от Intel, будет использован 7-нм чип, однако, нам пока неизвестно какой именно.

У всех чипов есть 258 майнинг движков, они забирают почти всю площадь кристалла, а именно 90 процентов. Вот еще несколько занимательных характеристик:

Среднее значение энергопотребления - 7,5 Вт.

Среднее значение хешрейта - 137 ГХ/c.

Рабочая частота от 1,35 ГГц до 1,6.

Температура заявлена 75 градусов цельсия.

В одном майнере имеется целых 300 чипов, что дает покупателю мощность в виде 40 ТХ/с, а среднее энергопотребление составляет 3600 Вт. Конечно это не наилучшее решение на рынке, ведь тот же Bitmain S19j XP дает мощность 140 ТХ/с, когда потребляет всего 3010 вт.

Необходимо не забывать, что характеристики описанные здесь про Bonanza Mine актуальны лишь для первой версии, а я напомню еще раз, что уже имеется вторая версия.









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