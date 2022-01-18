И вновь повторяется та же ситуация, как с другими видеокартами.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Уже начался этап предзаказа новой видеокарты Nvidia RTX 3050 на 8 Гб видеопамяти, все это произошло в абсолютно разных магазинах, и спешим вас не обрадовать, цена в разы больше рекомендованной. Повторяем ситуацию, как с другими видеокартами?

Недавно пользователям сообщили, что видеокарт RTX 3050 будет больше всех на складах, нежели других версий RTX 30. Ритейлеры в свою очередь совсем не волнуются по поводу рекомендованных цен на видеокарту, и самые первые предзаказы оказались намного дороже. К примеру Японский ритейлер открыл предзаказы на GALAX NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB Galakuro Gaming, и цена составила целых 50138 йен, что по курсу на рубли - 33300 рублей или же 440 долларов. Может показаться не такая и большая сумма, однако, рекомендованная цена на видеокарту составляет 249 долларов для США, или же 24900 рублей для России.

Наверное никто не удивился тому, что предзаказы были распроданы за пару часов, и это даже учитывая увеличенное количество на складах. Новая RTX 3050 должна поступить в продажу уже 27 января, однако, купить ее смогут только избранные, и точно по завышенной цене в несколько раз.

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Что вы думаете о новой видеокарте, и какая участь на рынке ждет данную модель?