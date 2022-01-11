Игра не оправдала ожиданий разработчиков.

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Не понятно как разработчикам легендарной Forza, пришла идея создать игру для мобильных устройств, да ещё и с использованием пары кнопок - знакомьтесь, Forza Street, игра о которой вы наверное даже не слышали. Игра была выпущена на ПК в 2019 году, а также стала доступна для устройств под управлением Android и IOS. Разработчики хотели перенести геймплей Forza на мобильные устройства, но сделали это не так, как нужно. Если сравнить ее с Asphalt, то тач драйв во второй игре, выглядит куда лучше, чем управление Forza. Спустя два года после релиза, создатели объявили, что игра официально закроется. В понедельник вышло обновление, которое добавило активности и подарки для игроков, перед закрытием игры.

Апдейт убрал из проекта все микротранзакции, и компенсирует все траты игроков за последние тридцать дней. Также увеличили энергию для матчей. Добавили машину, а 17 января начнется событие длиною в двенадцать недель - испытание где можно выиграть кучу автомобилей любого качества, однако, после окончания события вы все равно не сможете нормально играть в игру. Какой смысл от проведения данного испытания? Вот и я о том же, не вижу смысла проводить события в игре, которая готовится отойти в мир иной.

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