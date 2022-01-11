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Для Stardew Valley вышел менеджер модов
Все это смогли достичь благодаря энтузиазму игроков.
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Целых шесть лет фермерский симулятор Stardew Valley радует игроков, для игры вышло просто невероятно огромное количество модов. От простых косметических изменений, до глубоких модификаций, которые добавляют совершенно новые функции и системы, и меняют опыт игры даже для ветеранов игры.

Как и везде, у некоторых пользователей возникают проблемы с установкой модификаций, а другим просто неудобно находить новые моды в большом количестве модификаций. Для того чтобы облегчить установку и обновления модов для игры, теперь достаточно просто установить модификацию под названием Stardrop - считайте это как менеджер модов. Удивительно, что раньше такой модификации не было.

Модификация Stardrop требует от игроков наличия SMAPI. На данный момент времени, менеджер модов находится в бета-тестировании, так что вы можете встретить много ошибок, не переживайте по этому поводу, их точно исправят, если не забудут про мод...

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Чтобы загрузить модификацию, просто перейдите по ссылке на Nexus Mods. Там же вы найдете все необходимые инструкции для установки, рекомендации, и так далее. Приобрести саму игру можно в Steam за 299 рублей, либо за 15 долларов если вы из американского региона. Скидок нет, но скоро будут, наверное...

#stardew valley #mods #players #mods manager
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