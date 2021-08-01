Новый трейлер Hexoplanet показал подготовку к колонизации планеты
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Hexoplanet - это инди-игра, которая разрабатывается художником и инженером Максом Гиттелом. Эта игра показывает процесс колонизации планет, а по геймплею она похожа на Factorio. Игрокам предстоит взять на себя роль "Илона Маска" и с помощью роботов подготовить планету для колонизации. Создайте идеальные условия для жизни на безлюдных планетах.
Как и в Factorio, вы будете собирать ресурсы и строить фабрики для производства еды и других ресурсов, необходимых для постройки новых фабрик. Вы будете управлять логистикой на планете, а также исследованиями. Вообщем станете вторым "Илоном Маском", только в игре и без Теслы. На данный момент игра уже выглядит очень красиво, а ее эффект диорамы добавляет в игру "Ламповости" и уюта. Конечно, имеется множество симуляторов колонизации планет, однако, в этой игре будет больше функций, как минимум по словам разработчика. Здесь вы сможете реализовать свои амбиции по созданию собственной планеты, так как процесс колонизации подразумевает под собой серьезное изменение планеты, ведь для жизни необходим кислород, вода и так далее, а это есть не на всех планетах. Hexoplanet должна выйти в 2022 году, точную дату пока не сообщили. Так как игра разрабатывается не студией, возможно будет перенос.
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