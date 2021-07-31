Вышло небольшое дополнение для Hunt: Showdown - оно добавило нового охотника
Команда разработчиков из студии Crytek объявила, что для покупки стал доступен новый аддон под названием "Through the Bone" для игры Hunt: Showdown. Его цена в Steam - всего 157 рублей. Данное дополнение добавило в игру нового легендарного охотника по имени Каин, а также новенькое оружие "Winfield M1873C" и "Specter 1882". Кстати, у последнего имеется боевой штык.
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Каин принес некую великую жертву, и за это расплачивается бесконечными муками в виде ярости и злости. Новая карта DeSalle уже доступна для игроков на персональных компьютерах, а вот игрокам на консолях придется подождать до начала августа.
Hunt: Showdown вышла 27 августа 2019 года в Steam. Она имеет почти сто тысяч отзывов, из которых всего 81 процент положительных. За последние 24 часа в игру сыграло 17'362 пользователей, а вот рекорд за все время нахождения игры в магазине Steam - 32'698. Игра продается за 1349 рублей или 39,99 долларов США. Кстати, игра имеет довольно много дополнений с новыми персонажами, оружием, картами и так далее. Видимо, коллектив из Crytek пошел по стопам разработчиков известного Dead By Daylight. Там дополнения называются "Главы", они стабильно добавляют в игру новую карту для всех желающих, а также DLC с персонажами за символическую плату, обычно 200-300 рублей.
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