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Команда разработчиков из студии Creative Assembly выложила новый трейлер, посвященный дополнению под названием Mythos для игры Total War Saga: Troy. В ролике рассказали о Гидре и охоте на этого легендарного монстра. А как бонус для игроков, в ролик были добавлены летающие гарпии. Плюс там присутствует мини-обзор подразделений и построек, которые станут доступны игрокам после прохождения новой истории. Чтобы получить Гидру, вам придется постараться. Первым делом вам необходимо будет собрать мощную армию, для того чтобы сразить чудище. После вы должны отправлять охотников в экспедиции, для того чтобы найти логово Гидры. Отмечу, что обычной пехотой данного монстра взять не выйдет.





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Новое дополнение добавит в игру сюжетные задания про охоту на мифических существ. Как известно, в игре точно будут Цербер, Грифон, Гидра, а также отряды из кентавров, гарпий и циклопов. Похоже, игрокам скучно не будет: коллектив постарался над созданием разнообразных врагов в DLC.

Релиз этого дополнения назначен на начало сентября - а именно на 2-ое число. Также, радостная новость для пользователей Steam, после выхода аддона, игра официально станет доступна для игроков в Steam! Пока остаётся только ждать и надеяться, чтобы выход аддона не перенесли.



