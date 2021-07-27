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Скоро выходит последняя операция в Gears 5, она идет восьмой по счету. За два года разработчики из студии The Coalition смогли выполнить свой план по поддержке игры, и теперь могут спать спокойно. На данный момент разработка восьмой операции не завершена, но вы можете посмотреть небольшой трейлер, так скажем подготовиться к выходу апдейта. Трейлер посвящен различным особенностям нового апдейта. Например показали два новых персонажа: Роя Кетор Врол - это фанатичный жрец, который ненавидит человечество и хочет его уничтожить. Бернадетт Матаки - это заслуженный снайпер Коалиции Объединенных Государств. Если вы играли в третью часть серии игр Gears, то вспомните ее. Кстати, новая карта в игре будет находиться на планете из третьей части.





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Данный патч, как и прошлые, получит новый боевой пропуск с различными наградами. Команда создателей говорит, что пропуск продолжит обновляться. Таким образом контента должно хватить на более долгий срок. Новая восьмая операция станет доступна в начале августа, а именно 3 числа.

Gears 5 вышла 6 сентября 2019 года и доступна на ПК, Xbox One и некстген консоли Xbox Series X/S.