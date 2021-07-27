Новый трейлер Gears 5 представил игрокам нововведения восьмого сезона
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Данный патч, как и прошлые, получит новый боевой пропуск с различными наградами. Команда создателей говорит, что пропуск продолжит обновляться. Таким образом контента должно хватить на более долгий срок. Новая восьмая операция станет доступна в начале августа, а именно 3 числа.
Gears 5 вышла 6 сентября 2019 года и доступна на ПК, Xbox One и некстген консоли Xbox Series X/S.
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