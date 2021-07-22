Call Of Duty: Black Ops Cold War: на PlayStation 5 добавили текстуры высокого разрешения
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Activision вместе с разработчиками Call Of Duty: Black Ops Cold War наконец-то выпустила графический апдейт для некстген консоли PlayStation 5. Патч добавил текстуры высокого разрешения в игру, и кардинально улучшил восприятие игры с графической стороны. Загружать их необходимо самостоятельно, так как не всем они нужны. Для этого перейдите в раздел дополнительных материалов в PlayStation Store.
Напоминаю, что недавно вышел межсезонный апдейт для Cold War, он добавил много нового контента. Отмечу, что появились не только скины и оперативники. С патчем стала доступна карта Mauer Der Toten для зомби режима. Отмечу, что ещё добавились новые карты для мультиплеера, новое оружие, чертежи, и конечно плейлисты. Также, на прошлой неделе, игроки на ПК в Cold War получили возможность протестировать Dual Sense. Чтобы активировать новые фишки геймпада, заходите в настройки игры, и там включайте все новые функции, которые стали доступны с этим апдейтом. Кстати, с сегодняшнего дня, вы сможете опробовать игру совершенно бесплатно, так как разработчики решили устроить бесплатные выходные. До 29 июля вы сможете играть в зомби и мультиплеер, а вот кампанию не поиграете. Данная бесплатная неделя приурочена к выходу нового контента в игре.
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