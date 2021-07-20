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Китайский гигант Tencent поистине заслуживает такого звания, так как за одну неделю столько планов на покупку компаний. Сначала инсайдеры сообщают о возможной покупке Sumo Group за 1.3 млрд долларов, потом также шанс на покупку Crytek, хотя и официально об этом ещё ничего не сообщили, а теперь покупка мажоритарной доли в Stunlock Studios. Что же будет дальше?

Отмечу, что студия будет работать также как и раньше, а штат сотрудников останется прежним, и похоже Tencent делает это со всеми компаниями, которые они покупают, главное деньги и доход, а не как это будет делаться. Напомню, что Tencent сотрудничает с Stunlock Studios с 2016 года, этому поспособствовала игра Battlerite в Китае. В 2019 году Tencent приобрели миноритарный пакет акций, но похоже им мало, и они захотели расширить свое влияние на Stunlock, кто знает, может оно и к лучшему.

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Если Tencent реально приобретет Sumo Group, то они получат 1200 квалифицированных сотрудников в пяти разных странах и 14 студий в придачу. С этим всем под их контроль попадут 40 проектов, которые сейчас находятся в стадии разработки, но Tencent заявили, что помогут финансово, а в сам проект вмешиваться они не собираются.