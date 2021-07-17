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Недавно я писал, что на консолях в Warzone появился довольно серьезный чит, который использовал систему машинного обучения и можно сказать играл сам в игру без участия игрока. Activision довольно быстро начали принимать меры для победы над читом, и первым делом они заблокировали все видео обзоры данного софта. Теперь же команда создателей связалась с разработчиком чита, и поговорила с ним. Он объявил, что после разговора с командой Activision, он прекращает работу над своим читом, так как не хотел поступать противозаконно. Похоже что Activision пригрозили создателю софта тюрьмой, а сам доход с чита был довольно маленьким, иначе объяснить такое легкое поражение моддера не удастся. Сам чит находился в раннем доступе, а потому в нем не так много функций и он не слишком сильно разошелся по сети. Софт работал через карту захвата, таким образом чит понимал где враг и сам начинал по нему стрелять и наводиться. Однако имеется ещё одна маленькая проблема — те кто уже купили софт могут продолжать его использовать, а так как античит системе будет трудно его найти, то неизвестно сколько софт будет ещё работать.

Напомню, что сегодня появился новый баг с невидимостью, больше о нем можно прочитать в этой новости, надеюсь, баг пофиксят быстро.