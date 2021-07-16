Баг с невидимостью вернулся в Warzone
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Совсем недавно для Warzone и Cold War вышло межсезонное обновление, оно добавило новых оперативников, оружие, режимы, и самое главное — ивент в Верданске. Патч вышел, вроде бы все нормально, однако нет — без багов апдейты не апдейты. В данном случае вернулся баг с невидимостью который однажды был пофикшен. Если раньше он случился из-за грузовиков, и создатели просто удалили грузовики из игры (не, ну это ведь идеальное решение проблемы), то сейчас все сложнее. Видимо заходить в игру после патча нельзя, ибо ты обязательно будешь сталкиваться с багами. На Реддите уже начинают шутить, что таким образом разработчики заменили тестеров игроками, теперь платить не надо, бесплатный тест багов. Думаю баг пофиксят быстро, но подождать 3-4 дня точно придется.
Обновление добавило новую карту для зомби режима «Mauer der Toten», это сражение с зомби на улицах Берлина. Также зомби режим и обычный мультиплеер в Call of Duty: Black Ops Cold War будет абсолютно бесплатным целую неделю начиная с 22 июля и заканчивая 29 числом. За это время можно наиграться или получить оперативников для варзон за выполнение задач, если вам не хочется покупать саму игру.
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