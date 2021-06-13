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Компания Ubisoft неплохо так разошлась на своей презентации Ubisoft Forward в рамках E3 2021 и показала многое интересной информации. Во время нее было много интересной информации по новым играм, но особенно мне понравилась новая игра по вселенной Аватара — Avatar: Frontiers of Pandora. Увы кроме информации про дату релиза и платформы мы ничего не получили, только трейлер. Сама игра выйдет в 2022 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia и Amazon Luna.

Итак, на трейлере внизу можно увидеть надпись, что данный трейлер рендерился на движке Snowdrop на которой кстати были сделаны две части The Division. Данная информация означает, что игра создаётся на данном движке. В конце также видно логотип Massive Entertainment, а это значит, что именно данная компания трудиться над проектом, хоть это и не точно.

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Massive Entertainment — трудилась над многими проектами от Ubisoft, это обе части The Division, очень хорошей части Car Cry 3 и Assassin's Creed: Revelations. Пока из имеющейся информации можно предположить, что игра выйдет похожей по концепции на те три игры которые я озвучил выше, но нам остаётся ждать только официальных тизеров, трейлеров или презентаций от Ubisoft.

Держите пару скриншотов с трейлера игры и сам трейлер:

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