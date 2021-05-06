Новый патч для шутера Returnal призванный исправить баги сломал игру
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Разработчики из Housemarque наконец объявили о выпуске нового патча 1.3.3 для шутера Returnal, он должен был исправить ошибку с недоступными трофеями, а также другие мелкие ошибки. Те кто успел попробовать новый патч, пожаловались, что патч сломал сохранения, и удалил весь прогресс в игре. Ошибка была настолько серьезной, что уже спустя 3 часа разработчики откатили версию игры до патча 1.3.1 и откатили все изменения. Те кто уже скачал патч, им нужно полностью удалить игру и попробовать ее установить, это должно помочь вернуть прогресс. В скором времени патч 1.3.3 будет исправлен и повторно доступен для загрузки, ожидается это совсем скоро. Кстати, разработчики перед выходом патча советовали отключить автообновление, ибо это может повлиять на прогресс в игре, как иронично... а ведь игра вышла буквально неделю назад — 30 апреля, и уже может похвастаться такими ошибками после обновления, поздравим разработчиков с таким достижением. Напомню, что Returnal это эксклюзивная игра, которая доступна только для пользователей на PlayStation 5. Returnal — это шутер от третьего лица с элементами roguelike.
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