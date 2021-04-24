Call Of Duty: Black Ops Cold War: Стартовали бесплатные выходные
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Activision в своем Twitter сообщили, что в Call Of Duty:Black Ops Cold War начинаются бесплатные выходные, они должны завершится 28 апреля, таким образом у игроков есть 4 дня на скачивание и тест игры. Поиграть конечно же можно на любой платформе, ну почти бесплатно, на консоли Xbox нужна подписка Live Gold, а на PS — PS Plus. Поиграть можно будет на 16 различных карт для мультиплеера, на 6 картах в режиме Gunlight, сможете поиграть в Zombies Outbreak, и на 4 больших картах. Прогресс должен сохранится, и после покупки вы сможете продолжить игру со всем оружием которые вы успели открыть, скинами и т.д.
Скорее всего бесплатные выходные приурочены к выходу третьего сезона как в Cold War, так и в Warzone, в нем множество нововведений, можете ознакомиться с ними в этой статье. Также напомню, что в Warzone более нет классического Верданска, его взорвали, но теперь есть Верданск '84, из названия понятно, что теперь действия игры перенеслись в 1984 год. На новой карте есть изменения в расположениях некоторых мест, к примеру Гулаг теперь находится в Standoff, ещё появился новый режим Resurgence, в нем игроки автоматически возрождаются если есть живой напарник. Больше можете прочитать здесь.
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