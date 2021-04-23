Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вышел трейлер нового "Верданска" в Warzone

Activison официально представила новую версию карты Верданск.
[ ] для раздела Блоги
+
Ситилинк снижает в полтора раза цены на игровые видеокарты
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

И вот Activison официально обьявила, что новой картой будет переработанный Верданск "Verdansk '84"", а также они выпустили трейлер карты. После взрыва верданска в нашем современном времени больше нет, а разработчики решили отмотать время назад до 1984 года, так что карта будет похожа на прошлый Верданск. К примеру появилось 7 новых зон на карте, а остальные были довольно сильно переработаны. На карте нового Верданска видно, что Гулаг теперь будет на месте Standoff, игроки могут помнить данную карту с прошлых частей серии. Ещё на новом Верданске будет режим Resurgence, игроки будут воскрешаться автоматически, но хотя бы один напарник должен быть жив. На острове возрождения можно будет провести кастомный закрытый матч. Также напомню, что Activision разрабатывают некстген версию Call Of Duty:Warzone, она должна будет идти в 120 кадров в секунду, ну и куда же без более шустрых загрузок в игру и сам матч.

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Ну и последнее о чем хочу напомнить, это об новом третьем сезоне в Black Ops Cold War, он стал доступен только сегодня, так что рекомендую ознакомиться с нововведениями а нем, может вам что-то придется по душе, также можете прочитать изменения с оригинального источника, я также оставлю на него ссылку. Оригинальный источник как раз преобразился, и теперь в нем есть список наград, и появились фотографии новых карт, да и оформление стало более красивым.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
77
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
25
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
12
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
74

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
1
Sony раздаёт Horizon: Zero Dawn за бесплатно каждому желающему
15
В России появился коллекционный Xiaomi Redmi Note 10 Pro с браслетом Mi Smart Band 5 в подарок
3
Вредоносное ПО WhatsApp Pink теперь может автоматически отвечать на ваши сообщения Signal и Telegram
3
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
10
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
10
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
18
Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
27
Новая модификация Grand Theft Auto VI Extreme Mod замедлила GeForce RTX 3090 до 30 fps – тест SH
8
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
95
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
14
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
166
Наиболее полная информация о GeForce RTX 3080 Ti – защита от майнеров, 12 Гб памяти и 10240 ядер
19
Энтузиаст улучшил Ведьмак 3, добавив в культовую игру 50 графических модификаций
9
THG сравнили RTX 3090 и RX 6900 в играх
20
Настольная игра от бывших сотрудников Blizzard собрала нужную сумму на Kickstarter за считанные минуты
5
Владельцы Tesla устроили протест на Шанхайской международной выставке автомобилей
21
Разработчики ядра Linux забанили Миннесотский университет за использование вредоносного кода
41
Глава Foxconn: видеокарт по рекомендованным ценам не будет до середины 2022 года
20
Bitfarms открывает в Аргентине крупнейшую майнинговую площадку и планирует добыть 11744 биткоинов
6

Популярные статьи

История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
231
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
78
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
25
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
77
Известные игровые серии с неопределенным будущим
53
Разблокируем скрытые настройки БИОС
16
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
1

Сейчас обсуждают

VRoman
03:08
Неполное вжатие педали тормоза работает ещё лучше ABS
Владельцы Tesla устроили протест на Шанхайской международной выставке автомобилей
Dex
03:05
В кои-то веки что-то напишу тут. Годно, интересно, полезно (хоть и не мне).
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
w
03:03
да лан, чё пристал, часто приходится хексом редактировать чего, ну пару раз в год, однако не им одним жив, смотришь другой инструментарий, шишки не набивать чтоб смотришь как у других, так что зачот
Разблокируем скрытые настройки БИОС
Tovbot
03:00
Это все конечно очень интересно, но в статье даже примерно не написано за каким хреном это может понадобиться, ну не считая собственно страсти ковыряться во всяких настройках без практической пользы. ...
Разблокируем скрытые настройки БИОС
Renegade1979
02:58
А у блмов разве были какие-то социально ориентированные лозунги? Я их много перечитал, все лозунги сводятся к фразам типа "мусара казлы" и "нафига убили ххххх", где хххх любой нигра, которого недавно ...
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
Анатолий
02:57
А зачем вы сравниваете стоимость ps5 и rtx3080? Там что, стоит карта такого уровня? Нет. По своим возможностям плойка и пк равноценны? Нет. Далеко не все геймеры захотят перейти на ps5. 3080ti, это н...
Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
mishgane
02:56
Браво!
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
mishgane
02:54
Вот мое, это лучше скриншота https://valid.x86.fr/show_oc.php?id=157948
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
Tovbot
02:52
На западе, где основные продажи, PC версия стоит тоже 60 баксов, если без учёта скидок. Впрочем сейчас ведьмака везде дешевле продаётся обычно.
Финансовый отчёт CDPR: 316 миллионов долларов на разработку Cyberpunk 2077 и 30 миллионов копий The Witcher 3
mishgane
02:52
Есть платы на 865 чипсете с исой и дма.
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем