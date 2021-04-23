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И вот Activison официально обьявила, что новой картой будет переработанный Верданск "Verdansk '84"", а также они выпустили трейлер карты. После взрыва верданска в нашем современном времени больше нет, а разработчики решили отмотать время назад до 1984 года, так что карта будет похожа на прошлый Верданск. К примеру появилось 7 новых зон на карте, а остальные были довольно сильно переработаны. На карте нового Верданска видно, что Гулаг теперь будет на месте Standoff, игроки могут помнить данную карту с прошлых частей серии. Ещё на новом Верданске будет режим Resurgence, игроки будут воскрешаться автоматически, но хотя бы один напарник должен быть жив. На острове возрождения можно будет провести кастомный закрытый матч. Также напомню, что Activision разрабатывают некстген версию Call Of Duty:Warzone, она должна будет идти в 120 кадров в секунду, ну и куда же без более шустрых загрузок в игру и сам матч.

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Ну и последнее о чем хочу напомнить, это об новом третьем сезоне в Black Ops Cold War, он стал доступен только сегодня, так что рекомендую ознакомиться с нововведениями а нем, может вам что-то придется по душе, также можете прочитать изменения с оригинального источника, я также оставлю на него ссылку. Оригинальный источник как раз преобразился, и теперь в нем есть список наград, и появились фотографии новых карт, да и оформление стало более красивым.

Оригинальный источник: Ознакомиться

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