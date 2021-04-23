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Коммерсантъ выпустил статью, где говорится, что российские власти хотят создать фонд поддержки видеоигр, таким образом они хотят популяризировать русскую историю, культуру и т.д. Все это должны подготовить приблизительно к ноябрю 2021, а сравнить его работу можно к примеру с фондом кино. Известно, что активно продвигают данную идею Яндекс, а также Mail.ru, создатели Warface. Хотя некоторые участники рынка, негативно отнеслись к такому предложению, они считают, что поддержка игр с патриотической составляющей не будет интересно мировому рынку, да и СНГ рынок я думаю не очень рад такому решению, да и я считаю что данная затея уже провальна, ибо стоит посмотреть на российские сериалы и фильмы, и все станет понятно, у Украины хоть сталкер да метро есть. Mail.ru считает, чтобы создать хорошую сюжетную игру, необходимо иметь ±5-10 миллионов долларов, а я возьму в пример багованный польский киберпанк, на его разработку потратили около 120 млн долларов, как бы больше чем считают Mail.ru в 12 раз! А вместе с маркетингом, киберпанк сьел у CDPR 1.2 млрд долларов, а дальше вдумайтесь, как за 5-10 млн можно сделать хороший проект, мы сейчас не берем инди игры, это отдельная тема. Получается если создать проект про царя, можно будет получить финансирование, но все таки, кому будет интересно играть в исторические игры про Россию, если сейчас это особым спросом и не пахнет, а вот к примеру спонсировать Gaijin возможно, они сделали хоть и онлайн игру, но про вторую мировую — Enlisted, советую посмотреть и ознакомиться. А как вы считаете, это хорошая идея, или провальна, как и фонд кино?



