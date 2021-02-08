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Совсем недавно, симулятор строительства фабрики Factorio получил обновление под номером 1.1, и это финальное обновление игры, поддерживать ее будут лишь маленькими исправлениями багов, и возможно мелкими улучшениями в игре, а ожидать чего-то нового бесполезно. Factorio разрабатывает студия Wube Softwar, и она решила рассказать об своих идеях по поводу введения нового контента в игру. Разработчики обсуждали много различных вариантов ввода нового контента в игру, например регулярные небольшие DLC которые буду добавлять контент, регулярные патчи как это делают большинство разработчиков, разработчики даже думали над созданием сиквела, но почему-то разработчики отказались от всех данных идей, и решили создать один огромный аддон к игре, и ждать его придется очень долго, по крайней мере год уж точно, с одной стороны после выхода такого дополнения фанаты будут в восторге от проделанной работы и количества контента в апдейте, но год-два сидеть без нововведений, это как-то не очень, и с таким успехом игра быстро потеряет своих игроков. Работа над аддоном уже началась, как сообщают разработчики, он не выйдет в этом году, и ожидать его необходимо к 2022 году, а может быть и вовсе к 2023. Единственное, что знают игроки на данный момент — его масштабы.