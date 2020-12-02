Праздничный календарь в World of Tanks уже стартовал
Компания Wargaming уже начала готовиться к грядущему новому году, и решила запустить уже традиционную акцию, а именно праздничный календарь, игроки должны помнить это. Акция уже стартовала, продлится она до 25 декабря, в этот промежуток времени, игрокам будет выдаваться одна боевая задача, за которые можно получить маленькую награду. Плюс ко всему, сегодня начнут появляться специальные предложения в премиум магазине, они будут действовать всего 24 часа, а последнее предложение будет действовать целую неделю, причем доступно будет как за золото, так и за реальные деньги.
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Также хочу напомнить, что сейчас в игре проходит марафон под названием “Полярная охота”, в нем можно получить хороший танк 8 уровня "Объект 274а", также игрокам которые играют в игру уже 4 года дадут на выбор бесплатно получить Super Chaffee, Super Hellcat и Т-50-2 в рамках заслуженной награды. В рамках заслуженной награды можно получить ещё много различных наград, например премиум подписку, резервы, валюту и много других наград. Посмотрим, что приготовили разработчики игрокам на новый год, и смогут ли они удивить пользователей.
World Of Tanks вышла 12 августа 2010 и доступна на PC, PS4 и Xbox 360.
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