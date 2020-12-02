Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики показали нового агента и локацию в Rogue Company

Новый патч должен выйти уже скоро.
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Студия First Watch Games очень активно и качественно выпускает контентные обновления для своей игры Rogue Company, уже совсем скоро игра должна получить новый патч, а в нем появится новый агент и локация, разработчики уже показали как будет это выглядеть.

реклама

На данный момент в игре 16 агентов, в прошлом обновлении добавили 2 агента, а сами разработчики обещали, что будут выпускать 8 агентов в год, и это очень похоже на систему в Rainbow Six Siege. В новом патче добавят одного агента под именем "Sigrid". Sigrid — это бывший оперативник специального назначения, ее способность, это баллистический щит, он будет повышать защиту от стрелкового оружия, также у агента в арсенале есть адреналин, он будет восстанавливать немного жизни и увеличивать скорость передвижения на короткий промежуток времени. Ещё разработчики показали новую карту под названием "Glacier", это исследовательское судно “The Domain”, которое было угнано и перевезено в Арктику организацией Jackal.

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Rogue Company — кроссплатформенный онлайн шутер от третьего лица, в котором игроки берут роль наемника. Игра Rogue Company вышла 1 октября 2020 года, игру можно установить совершенно бесплатно на PC, PS4, Xbox One и Xbox Series X.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
11
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
43
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
30
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
12
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
9
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
59
Видеокарты GeForce RTX 3070 начали дешеветь после окончания дефицита в России
11
HUAWEI завершила жизненный цикл 20 актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – названия и причины
15
Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
28
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
88
Стабильная версия оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei начала выходить по всему миру
+
Выясняем, выстоит ли флагман прошлого поколения Nvidia RTX 2080 Ti против Radeon RX 6800 - Benchmark
35
Цена Core i7-10700KF опустилась до 285 долларов – самая низкая стоимость на Аmazon в Cyber Monday
15
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно было приобрести задолго до официального дебюта
5
Геймеры не спешат переходить на 10-12-ядерные процессоры, а 45% за 4-ядерниками – статистика Steam
57
Опубликованы качественные изображения OnePlus 9 Pro
7
Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes
28
8-контактный разъем у RTX 3070 — NVIDIA обрадовала покупателей, но это оказалось ошибкой
4
Чипсет MediaTek MT6893 превзошел Snapdragon 865 в AnTuTu
6
Новые подробности о Radeon RX 6700 XT - максимальная тактовая частота 2950MHz и TGP 220 Вт
8
У перекупщика отобрали сразу 50 PlayStation 5 – битва за консоли продолжается
12
Процессоры AMD Ryzen 5000 в России доступны по цене от 29 600 рублей
7
GeForce RTX 3060 Ti бьёт Radeon RX 6800 и догоняет 6800 XT при активации RT и DLSS – TechPowerUp
36
По официальным тестам RTX 3060 Ti быстрее RTX 2080 SUPER при стоимости $400
16
В Red Dead Redemption 2 Online обнаружена секретная локация – инструкция и прямой телепорт в Мексику
2

Популярные статьи

AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
96
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
30
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
43
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
11
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
22
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
17
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
24
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
9
Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
2
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
+

Сейчас обсуждают

Иоанн Грозный
08:58
осенью тишки по 120к продавались и их еще надо было умудриться найти в продаже.
Цены на некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti стартуют с 590 евро против рекомендованных NVIDIA 400
Eisbrecher
08:57
Играю в стим-версию прямо сейчас. Глюков нет вообще.
Разработчики ATOM RPG расширили дополнение «Трудоград» новым контентом
VRoman
08:56
Ну так ПСП одинаковая, поэтому и жмёт точно так же.
Цена новой "бюджетной" видеокарты RTX 3060 Ti будет начинаться от 40 000 рублей
Эдуард Кузнецов
08:55
В рублях
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
Эдуард Кузнецов
08:55
В долларах
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
Артем Киселев
08:55
"А что просидит на древних Core 2 Duo?" Талант - так зашифровать что происходит и кто сидит :)
Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
Dmitry Mitry
08:51
Что за приключения в GTA 5? Там же, как и в четвертой части, на улицах нет врагов?
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
Jack Reacher
08:49
У nVidia тоже конкретно неудачный старт -но все же не настолько
AMD последовательно увеличила свою долю на растущем рынке видеокарт
LorDex
08:48
Сезон мидлов по 400$ объявляется открытым! Рязаней 6ти ядерных по 400$ ещё этим пацанам отсыпьте!
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Alexshanghai
08:47
у меня есть тоже бидай в стоке. прикол меня разбанили)))
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем