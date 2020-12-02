Разработчики показали нового агента и локацию в Rogue Company
Студия First Watch Games очень активно и качественно выпускает контентные обновления для своей игры Rogue Company, уже совсем скоро игра должна получить новый патч, а в нем появится новый агент и локация, разработчики уже показали как будет это выглядеть.
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На данный момент в игре 16 агентов, в прошлом обновлении добавили 2 агента, а сами разработчики обещали, что будут выпускать 8 агентов в год, и это очень похоже на систему в Rainbow Six Siege. В новом патче добавят одного агента под именем "Sigrid". Sigrid — это бывший оперативник специального назначения, ее способность, это баллистический щит, он будет повышать защиту от стрелкового оружия, также у агента в арсенале есть адреналин, он будет восстанавливать немного жизни и увеличивать скорость передвижения на короткий промежуток времени. Ещё разработчики показали новую карту под названием "Glacier", это исследовательское судно “The Domain”, которое было угнано и перевезено в Арктику организацией Jackal.
Rogue Company — кроссплатформенный онлайн шутер от третьего лица, в котором игроки берут роль наемника. Игра Rogue Company вышла 1 октября 2020 года, игру можно установить совершенно бесплатно на PC, PS4, Xbox One и Xbox Series X.
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