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Хеллоуин — это не только множество различных событий, подарков и тематических скинов в играх, а и время для распродаж, которые позволяют пользователям купить игры намного дешевле чем они стоят без скидки, и некоторые пользователи копят большие суммы на распродажу, чтобы уже на распродаже купить кучу игр.

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Так в магазине GOG началась распродажа с названием "Halloween Sale", магазин готов отдать игры по скидке до -91%, а это довольно большая сумма, например если игра стоит 2000, то на распродаже ее стоимость будет всего 180. Ещё в магазине GOG специально для удобства пользователей сделали различные категории, а именно — “Шалости”, “Сладости”, “Самые страшные скидки” и “Жуткие инди-игры”.

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Распродажа в GOG продлится совсем немного, а именно одну неделю, и завершится уже 2 ноября в 17:00 по МСК, так что закупаться рекомендуется уже сейчас.

Что касается магазина Steam, в нем скидки по случаю Хеллоуина начнутся уже 29 октября, а закончатся 1 ноября, поэтому пользователи уже могут готовить свой кошелек, а информация про скидки в Steam была взята отсюда.

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Ах, да, забыл про Epic Games Store, в ней уже идет распродажа до -75%, это конечно меньше чем в GOG, но не забываем про раздачу GTA V в Epic Games Store.