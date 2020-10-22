Опубликован новый комедийный ролик про Watch Dogs: Legion
А также изменены некоторые логотипы у игр.
Уже совсем скоро Watch Dogs: Legion выходит в релиз, а Ubisoft необходимо создать максимальный ажиотаж среди игры, и вот они решили выпустить ролик, где снимаются настоящие актеры и рассказывают о кооперативе в новом Watch Dogs, а также канал IGN выпустил ролик, где авторы рассказали о различных игровых механиках, и я советую посмотреть его, если вы хотите узнать больше о Watch Dogs: Legion до его релиза.
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Почему ролик от Ubisoft комедийный? Все просто, в ролике преподаватель шутит про студентов, при этом рассказывая про кооператив и онлайн игру в Watch Dogs, и этот ролик вышел довольно неплохим, но для Ubisoft он был затратным, как минимум из-за съёмки реальных актеров.
Но Ubisoft не остановилась на одном лишь ролике, похоже они решили рассмешить всех фанатов Ubisoft, дело в том что компания решила изменить логотипы своих игр в Microsoft Store, но как они это сделали, это просто смешно, ведь заменить голову ассасина это было довольно классно.
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Пользователи уже заметили данное изменение, но Ubisoft ничего не говорит о хакерской атаке, так что скорее всего, именно сами Ubisoft решили так поменять свои логотипы.
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Watch Dogs: Legion на PC, PS4, и Xbox One выйдет уже 29 октября. Версия для Xbox Series должна выйти 10 ноября, а для PS5 — 12 ноября.
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